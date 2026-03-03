Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen kızını boğarak öldürüp olaya intihar süsü verdiği gerekçesiyle tutuklu bulunan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:08
        Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen kızını boğarak öldürüp olaya intihar süsü verdiği gerekçesiyle tutuklu bulunan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık S.G. (61) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Karar duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık S.G, pişman olduğunu belirterek, beraatını ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

        Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 398. Sokak'ta 8 Nisan 2025'te, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın (34), ikametinin banyosunda sol bileği kesilmiş halde ölü bulunmuş, yürütülen soruşturmada tutuklanan anne S.G. kavga ettikleri esnada kızını ittiğini ve yere düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, akabinde intihar süsü vermek için bileğini kestiğini itiraf etmişti.

        S.G'nin emniyetteki ifadesinde, maktulle yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari'de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

