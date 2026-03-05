Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da Kızılırmak Deltası'na baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Kızılırmak Deltası'na baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı.

        Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık alana yayılan Kızılırmak Deltası'nda 1000'e yakın leylek yuvası bulunuyor.

        Yuvaların yoğun olarak bulunduğu Doğanca Mahallesi’nde leyleklerin kümelendiği alana vatandaşlar da "Leylek Toki" adını veriyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Türkiye'nin en yoğun leylek popülasyonuna sahip noktalarından biri olduğunu vurguladı.

        Yılmaz, "Leylek Toki"de 60'a yakın yuvanın bulunduğunu ve leyleklerin bölgeye bu yıl beklenenden biraz erken gelmeye başladığını söyledi.

        Afrika'dan göç eden leyleklerin yazı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde geçirdiklerini ve burada yavruladıklarını anlatan Yılmaz, ağustosta yeniden göçe başladıklarını aktardı.

        Leyleklerde yuvayı dişi kuşun değil erkeklerin yaptığını belirten Yılmaz, "Ak leyleklerin ağırlıkları 3 ile 5 kilogram, kanat açıklıkları ise 1,15 ile 1,65 metre arasında değişiyor. Önce erkek bireyler gelip yuvayı onarıyor, sonra eşini seçiyor. Mart ayı itibarıyla alana gelen leylekler 30 günlük kuluçka dönemine yatıyor. Üç dört yavru yetiştirip ağustos ayı itibarıyla göç etmeye başlıyorlar. İlkbaharın habercisi leyleklerimiz deltaya ulaştılar artık gelen ziyaretçilerimiz ak leylekleri görebilecekler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Atakum'da kırsaldan merkeze 150 kadın sinema ile buluştu
        Atakum'da kırsaldan merkeze 150 kadın sinema ile buluştu
        Bafra'da otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı
        Bafra'da otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı
        Alman seyyahın arşivinden çıkan fotoğraf Samsun İstiklal Müzesi'nde sergile...
        Alman seyyahın arşivinden çıkan fotoğraf Samsun İstiklal Müzesi'nde sergile...
        Bafra MTAL'ın projesi destek almaya hak kazandı
        Bafra MTAL'ın projesi destek almaya hak kazandı
        Samsun'da zehir tacirlerine ağır darbe: 421 bin hap ele geçirildi
        Samsun'da zehir tacirlerine ağır darbe: 421 bin hap ele geçirildi
        Samsun'da Roman vatandaşlarla iftar programı düzenlendi
        Samsun'da Roman vatandaşlarla iftar programı düzenlendi