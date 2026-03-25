        Canik'te sıfır atık projeleriyle geri dönüşüm teşvik ediliyor

        Samsun'un Canik ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen sıfır atık uygulamalarıyla geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanırken, vatandaşlara da puan ve nakdi destek sunuluyor.

        Giriş: 25.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Canik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Canik Sıfır Atık Marketi" ile "Canik Mobil Sıfır Atık Aracı" aracılığıyla vatandaşların evlerinde biriktirdiği geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor.

        Vatandaşlar arasında "para geçmeyen market" olarak da adlandırılan Canik Sıfır Atık Marketi'ne atık getirenlere, puan sistemi üzerinden çeşitli ürünlerden yararlanma imkanı sağlanıyor. Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ile de sokak sokak atık toplandığı, araca atık teslim eden vatandaşlara "CanAtık" mobil uygulaması üzerinden nakit iade veya market alışveriş puanı verildiği belirtildi.

        Uygulama kapsamında ayrıca Canik Sıfır Atık Marketi'ne veya mobil araca 10 kilogram geri dönüştürülebilir atık getiren vatandaşlara temel gıda ve temizlik paketi hediye ediliyor.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atığa yönelik projeleri yaygınlaştırmayı sürdürdüklerini belirterek, "Ortak evimiz dünyayı gelecek nesillere daha yaşanılabilir olarak miras bırakma hedefiyle uygulamaya aldığımız sıfır atık projelerimizle, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlıyoruz." dedi.

        Sandıkçı, "Canik Sıfır Atık Marketimiz ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızla hemşehrilerimizin evlerinde biriktirdiği atıkların yeniden kazanımını sağlıyoruz. Kazanımını sağladığımız atıklar doğrultusunda hemşehrilerimize istekleri üzerine nakit iade gerçekleştiriyor veya Canik Sıfır Atık Marketi alışveriş puanı tanımlıyoruz. Canik Sıfır Atık Marketimize ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracımıza 10 kilogram geri dönüştürülebilir atık getiren hemşehrilerimize temel gıda ve temizlik paketi hediye ediyoruz. Sıfır atıkta öncü olmaya devam ediyor, aile bütçesine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Denizcilik öğrencileri "Denizcilikte Kolektif Vizyon" çalıştayında bir aray...
        Denizcilik öğrencileri "Denizcilikte Kolektif Vizyon" çalıştayında bir aray...
        Samsun Üniversitesi ile Oradea Üniversitesi arasında akademik iş birliğinin...
        Samsun Üniversitesi ile Oradea Üniversitesi arasında akademik iş birliğinin...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi iki şehirde sanatseverlerle buluşacak
        Samsun Devlet Opera ve Balesi iki şehirde sanatseverlerle buluşacak
        Samsun'da "Hayalimdeki Meslek Projesi" devam ediyor
        Samsun'da "Hayalimdeki Meslek Projesi" devam ediyor
        Samsun'da 18 kişinin yaralandığı feci kaza görüntülendi
        Samsun'da 18 kişinin yaralandığı feci kaza görüntülendi
        Koruma altındaki çocuğun şoförlük hayali vatmanlıkla taçlandı
        Koruma altındaki çocuğun şoförlük hayali vatmanlıkla taçlandı