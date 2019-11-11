SAMÜ’de Sıfır Atık Projesi

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında 'Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi' gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı kapsamında 'Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi' gerçekleştirildi. Konuya ilgili açıklama yapan Samsun Üniversitesi Sıfır Atık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, "Üniversitemizde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi yaklaşımıyla çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Üniversite de sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması ve uygulanması için Sıfır Atık Proje Koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi Sema Arıman ve Dr. Öğr. Üyesi A. Güralp Ural tarafından Canik, Ballıca ve Kavak kampüslerinde eğitimler gerçekleştirildi. Düzenlenen bu eğitimler ile öğrenci, öğretim elemanı ve idari çalışanlara, sürdürülebilirlik farkındalığının oluşturulması, atık miktarının azaltılması ve atık yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimler sırasında, katılımcılara Sıfır Atık Projesi kapsamında şu ana kadar üniversitede yapılan çalışmalar paylaşıldı. Proje koordinatörleri, Samsun Üniversitesinin bütün kampüs ve birimlerinde mevcut durum tespiti ve ihtiyaç analizlerinin yapıldığını, her proseste geri dönüştürülebilen (kağıt, cam, plastik ve metal) atıkların, organik ve diğer atıkların da ayrı toplanabilmesi için atık kumbaraların temin edilerek uygun alanlara yerleştirildiğini, geçici depolama alanlarının planlanmasının yapıldığını belirttiler. Eğitimlerde 'Sıfır Atık Projesi'nin etkin ve verimli yürütülebilmesinde en önemli paydaşımız olan öğrencilerin katılımının son derece önemli olduğunu ve her kampüste odak gruplarının ve temas noktalarının oluşturulmasının gerçekleştirileceği ve bunun önemsendiği ifade edildi.

SAMSUN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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