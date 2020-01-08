'Bakkal Amca'lı, enstrümanlı ders Kukla ve müzik eşliğinde öğretiyor

Samsun’da bir ilkokul öğretmeni dersleri kukla ‘Bakkal Amca’ ile işliyor.

Samsun’un Kavak ilçesinde Yaşar Doğu İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Mahir Çuğu, öğrencilere dersleri kukla ve müzik eşliğinde sevdiriyor. Seslerin öğretiminde ve matematik dersinde minik öğrencilere kukla ile anlatım yapan öğretmen derslerde öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

Öğrencilerin benimsediği ve sınıftan ayrı bir karakter gibi gördükleri Bakkal Amca onlara başarılı olduklarında şeker vererek ödüllendiriyor. 7 enstrüman çalmayı bilen Mahir Çuğu, gitar ve bağlama çalarak müziği de derslerine katıyor. Öğrenciler bir yandan öğretmeninin söylediği şarkılara eşlik ederken aynı zamanda derste verilmek istenen bilgiyi de almış oluyor.

Mahir öğretmenin dün yapılan dersine onun sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımları gören Samsun Valisi Osman Kaymak, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı. Öğrencilerle beraber dersi dinleyen protokol müzik ve kukla ile verilen dersi yerinde görerek öğretmeni takdir etti.

Ders sonrası Samsun Valisi Osman Kaymak, “Sosyal medyadan takip ettiğimiz Mahir Hoca’nın kuklalarla bağlama eşliğinde çocuklara ders anlattığını duymuştuk. Kavak ziyaretimizde de bir dersini dinleyelim diye düşünmüştük. Bugün 15 dakika derse katıldık. Gerçekten farklı bir teknik uygulayarak çocukları derse ısındırıyor. Mahir Hoca çocukları tamamen derse bağlamış. Çocukların tüm dikkati öğretmenlerinin üzerinde. Çocuklar eğlenerek sevinerek gülerek bu dersi işliyorlar ve öğreniyorlar. O yönüyle tebrik ediyorum” dedi.



"Çocuklar için daha eğlenceli oluyor"

Mahir Çuğu ise "Derslerde müziği etkin bir biçimde kullanıyorum. Kuklaları etkin bir biçimde kullanıyorum. Böylece çocuklar için daha eğlenceli oluyor ve derse çocukları da katmış oluyorum. Çocuklar bazen kendi enstrümanlarıyla da katılıyorlar. Böylece daha güzel bir biçimde eğitimöğretim faaliyetlerini yürütmüş oluyoruz. Kuklanın ismi Bakkal Amca. Biz küçükken bakkalı çok severdik. Bakkal amcada şeker, çikolata olurdu. Bizim Bakkal Amcamızda da şeker çikolatamız olduğu için öğrencilerimin koyduğu bir isim bu. Öğrenciler bu uygulamadan çok mutlu. Hem bol bol hediye alıyorlar hem de bolca eğleniyorlar. Onu ayrı bir kişilik olarak benimsemiş durumdalar. Ben 7 tane enstrüman çalıyorum. Müziği de mesleğimin içine katmak istedim. Böyle bir yol buldum. Başarılı olduğumu görünce de devam ettim” şeklinde konuştu.

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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