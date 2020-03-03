Kazada yaralanan liseli Sude Naz, yaşam savaşını kaybetti (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da, öğrenci servisinin kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu 2 öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazada ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Sude Naz Nezor (16) için Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Sude Naz'ın cenazesi, ardından İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Camisi'ne getirildi. Sude Naz'ın annesi Gamze Şener, kızının tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. İkinci vakti kılınan cenaze namazına genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Sude Naz Nezor'un cenazesi, kılınan namazın ardından ailesi ve sınıf arkadaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'ÜNİVERSİTE HAYALLERİMİZ VARDI´

Sude Naz'ın okul arkadaşı Neslişah Şahin, "Sude, çok iyi biriydi ve herkese yardım ederdi. Her zaman iyi düşünürdü, kötü söz bile söylemezdi. İleride grafik tasarımcı olmak istiyordu. Bizim üniversite hayallerimiz vardı. Hep birlikte aynı üniversiteye gidip, aynı evde kalmayı hayal ediyorduk. 76 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti" dedi.

Sude Naz'ın anneannesi Nurten Sinecek de "Sude'mi benden aldılar, en ağır cezayı alsınlar" diyerek, gözyaşı döktü. DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL-Hakan AKGÜN

2020-03-03 17:55:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.