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Vatandaşlar için ücretsiz sağlık danışma hattı BAH Alo Doktorum Uygulaması

İHA

Büyük Anadolu Hastaneleri'nden, "Tedbir al, evde sağlıcakla kal" uygulaması başlatıldı. Uygulama ile birlikte korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında evinde kalan vatandaşlar için ücretsiz sağlık danışma hattı kuruldu.

Vatandaşlar için ücretsiz sağlık danışma hattı BAH Alo Doktorum Uygulaması

Büyük Anadolu Hastaneleri'nden, “Tedbir al, evde sağlıcakla kal” uygulaması başlatıldı. Uygulama ile birlikte korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında evinde kalan vatandaşlar için ücretsiz sağlık danışma hattı kuruldu.
Büyük Anadolu Hastaneleri sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında evde kal çağrısına uyan vatandaşlara ücretsiz sağlık danışma hizmeti veriyor.
Bu zorlu süreçte Samsunluların hizmetin de olan Büyük Anadolu Hastaneleri, BAH Alo Doktorum Uygulaması ile evinizden çıkmayarak direkt olarak uzman hekimler ile görüşüp sağlık sorunları danışılabiliyor.
Hastaneden yapılan açıklamada, “BAH Alo Doktorum Ücretsiz Sağlık Danışma Hattı’na, 0532 260 21 31 nolu telefondan ulaşabiliyorsunuz. BAH Alo Doktorum uygulaması tamamen ücretsiz olup, sadece kendi arama tarifeniz üzerinden ücretlendiriliyorsunuz. Büyük Anadolu Hastaneleri vatandaşların sağlığı için tüm çalışanları ve poliklinikleriyle çalışmaya devam ediyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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