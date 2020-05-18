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Türkiye'de sadece burada yetişiyor, pazara inmeden tarlada satılıyor "Nebiyan fasulyesi" hem lezzeti hem de diğer türlere göre 3 kat daha erken pişmesi nedeniyle büyük rağbet görüyor

İHA

Normal fasulyeden 3 kat daha erken pişen ve protein değeri ete yakın olan Nebiyan fasulyesinin ekimine başlandı.

Türkiye'de sadece burada yetişiyor, pazara inmeden tarlada satılıyor "Nebiyan fasulyesi" hem lezzeti hem de diğer türlere göre 3 kat daha erken pişmesi nedeniyle büyük rağbet görüyor

Normal fasulyeden 3 kat daha erken pişen ve protein değeri ete yakın olan Nebiyan fasulyesinin ekimine başlandı.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı eteklerinde üretilen, üretiminde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan fasulye, doğallığı ile dikkat çekiyor. Hanelerin mutfak tercihlerini yapan ev hanımları, kısa sürede pişmesi ve dağılmaması nedeniyle Nebiyan fasulyesini tercih ediyor. Uzmanlar, sindirim sistemini daha iyi çalıştırdığı ve vücuttaki kolesterolü düşürdüğünü belirttikleri Nebiyan fasulyesinin bol miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor. Kırmızı ete yakın değerde protein içeren fasulye cinsi, kas kütlelerini geliştirmek isteyen sporcular tarafından da sıkça tüketiliyor. Verim alınabilmesi için belirli özelliklere sahip arazilerde yetiştirilen Nebiyan fasulyesinin üretimi sınırlı olduğu için piyasadaki ekonomik değeri de her hasat döneminde yüksek seyrediyor. Daha ekilmeden satışı yapılan fasulyenin ekimine Nebiyan Dağı eteklerinde başlandı.

“Pazara inme derdimiz yok, fasulyeyi ekmeden satmış oluyoruz”
7 yıldır fasulye eken 27 yaşındaki çiftçi Şafak Ayvaz, “Nebiyan fasulyesi ekimine başladık. Nebiyan fasulyesi erken pişmesi, tamamen organik olması ve dağılmaması nedeniyle tercih ediliyor. Sulamasını Nebiyan suyuyla yapıyoruz. Organik gübre üretiyoruz ve kimyasal hiçbir madde kullanmıyoruz. Be sebepten dolayı çok lezzetli bir fasulye elde ediyoruz. Diğer fasulyelere oranla fiyatı biraz daha pahalı. Çünkü az üretiliyor. Fasulyeyi zaten pazara indirmiyoruz. Tüketici gelip buradan fasulyeyi kendileri alıyorlar. Pazara inme derdimiz olmuyor. Daha fasulyeyi ekmeden satmış oluyoruz. Bu sene 56 ton üretim hedefliyorum. 6 ton fasulyeyi daha üretmeden satmış bulunuyoruz. Geçen sene kabuklu şeklinde kilosunu 10 TL’den sattık. Tane şeklinde kurumuş olarak da kilosunu 20 TL’den sattık. Bu sene biraz daha pahalı olmasını bekliyoruz” dedi.

“Diğer fasulyeler 1 saatte Nebiyan fasulyesi en fazla 20 dakikada pişiyor”
Tohum alanların farklı yerlerde aynı kalite ve lezzeti yakalayamadığının altını çizen çiftçi Fidan Ay, “Fasulye almak için Nabiyan’a gelenler oluyor. Bilenler fiyatı ne olursa olsun alıyorlar. Her alan memnun kalıyor. Fasulyenin senesi gelmeden siparişlerimiz hazır oluyor. Diğer fasulyeler 1 saatte pişiyorsa, bizim fasulyemiz en fazla 20 dakikada pişiyor. Et de kullanmıyoruz çünkü çok lezzetli oluyor. Bu kadar lezzetli olmasının nedeni; havamız, suyumuz ve toprağımız olabilir. Buradan tohum alıp kendi bölgelerinden ekenler aynı kalite ve lezzeti bulamadıklarını söylüyorlar. Kavak’tan ve Samsun merkezden tohum alanlar aynı verimi alamadıklarını söylediler” diye konuştu.

“Fındıklar sökülerek, Nebiyan fasulyesi ekilmeye başlandı”
Bölgeden çokça ekilen fındıkların yerini Nebiyan fasulyesinin aldığını dile getiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise, “Nebiyan fasulyesinin ekiminde son 5 yılda büyük bir artış oldu. Özellikle Nebiyan Festivali’nde de tanıtımını birçok insana yaptık. İspir fasulyesinden kat ve kat lezzetli ve de pişirilmesi de daha kısa sürüyor. Protein değeri de diğer fasulyelere göre oldukça yüksek. Fasulyenin çok az bir miktarı pazarı inme şansı buluyor. Genelde daha ekilmeden satışı gerçekleşiyor. Üretimin artmasıyla birlikte Nebiyan’da 12 senedir fındıklar sökülerek, Nebiyan fasulyesi ekilmeye başlandı. Şu ana kadar Çiftçi Kayı Sistemi'ne kayıtlı olarak 300 dönüm arazide, toplamda ise 500 dönüm arazide ekim yapılıyor. Her geçen yıl ekilen alanlar daha da artacak. Çünkü 1 dönüm yerden ortalama 1,52 ton, en düşük ise 1 ton mahsul alıyorlar. 1 tonu yaş olarak 10 bin TL, kuru olarak 20 bin TL ediyor. Fındık olarak 1 dönümden en fazla 250 kilo mahsul alırsın o da 4 bin TL civarında bir para yapar. Bakımları yapılırsa, kuruma ve diğer dezavantajları da yok. Fındıkta don veya kurak verirse, randıman oldukça düşüyor. Fasulye ise korunduğunda daha çok verim elde edebiliyorsunuz. Zannediyorum ki 5 yıl içerisinde hem biz markayı tamamlamış olacağız hem de paketleyip, yurt içi ve yurt dışına ihracata başlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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