Dr. Hayati Akbaş: "Botoks ve dolgu bir tıbbi uygulamadır, güzellik salonlarında olmaz" "Aksi takdirde insan sıfatından çıkma riski ile herkes karşı karşıya olabilir"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "İnsanların evlerinde botoks partileri düzenlediğini, birkaç kadın bir araya gelerek kendi kendilerine botoks yaptığını, güzellik salonlarına giderek botoks yaptıklarını duyuyoruz. Botoks ve dolgu bir tıbbi uygulamadır. Bu tıbbi uygulamayı mutlaka bu konuda uzmanlık sahibi doktorlar tarafında yapılmalıdır, aksi takdirde insan sıfatından çıkma riski ile herkes karşı karşıya olabilir" dedi.



Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, botoks ve dolgu uygulamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzde birçok kadın ya da erkeğin daha güzel ve çekici gözükmek için yüzüne çeşitli işlemler yaptırdığını belirten Hayati Akbaş, "Bu işlemlerden bazıları ise yüze uygulanan botoks ve dolgu uygulamalarıdır. Yüze uygulanan botoks ve dolgu uygulamaları nerede yapılacağı konusu çok önemlidir. Zaman zaman görüyoruz ve duyuyoruz. İnsanların evlerinde botoks partileri düzenlediğini, birkaç kadın bir araya gelerek kendi kendilerine botoks yaptığını duyuyoruz. Güzellik salonlarına giderek botoks yaptıklarını duyuyoruz. Botoks ve dolgu bir tıbbi uygulamadır. Bu tıbbi uygulamayı mutlaka bu konuda uzmanlık sahibi doktorlar tarafında yapılmalıdır. Bu uygulamaları plastik cerrahlar yapabilir, dermatologlar yapabilir. Bunların dışından botoks ve dolgu uygulamaları yapılması asla doğru değildir" diye konuştu.



"Dudağına sanayi silikonu yaptırmış, yüzüne dolgunluk versin diye bebek yağı yaptırmış"

İnsanların işlemi yapan kişiyi ve yapılan dolgu malzemesini bilmesi gerektiğini ifade eden Akbaş, "Bana bazen hastalar geliyor. Yüzüne sanayi silikonu yaptırmış, yanağına bebek yağı koydurmuş. Bu öyle bir dolgu ki artık onun ucunun nereye gideceği, sonunun nereye gideceği, ne ile sonuçlanacağı asla bilinemez. Kanser oluşumlarına yol açabilir, yüzüne yapılan dolguda ve dudakta sürekli akıntılara, iltihaplara, yara izlerine, ızdırap verici sonuçlara yol açabilir. Yüzüne bebek yağı yapmışlar. Kim diyorum, kimin yaptığı belli değil. Doktor mu diyorum, doktor gibiydi diyor. Bakın doktora benziyordu, yeri çok güzeldi, plazanın içindeydi, lüks bir yerdeydi. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yapılacak yer mutlaka bir hastane estetik tıp merkezi veya bu alanda uzman olmuş kişilerin muayenelerinde olur" şeklinde konuştu.



"İnsan sıfatından çıkma riski ile herkes karşı karşıya olabilir"

Yapan kişinin ismini ve diplomasının bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Akbaş, "İnsanın yüzümüzdeki o yağ erimelerinin yerine yapılan dolguların içeriğini ve kimin yaptığını bilmeliyiz. Aksi takdirde insan sıfatından çıkma riski ile herkes karşı karşıya olabilir. Birçok kadın ve erkek, özellikle çoğunlukla kadın, arkadaş tavsiyesi ile ben de gideyim mantığıyla sormadan sorgulamadan kim olduğunu anlamadan bunları yaptırıyorlar. Botoks yaptırdığımız kişinin mutlaka adını, soy adını ve diplomasını görmeniz lazımdır. Çok şüpheli kişiler kendilerini doktor diye tanıtarak estetik cerrah, doktor diye tanıtarak gayri meşru işler yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

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