Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

PençeKaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi üzerine baba evi ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Süleyman Ural'ın Merve Şahin ile 5 aylık nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Aldığı acı haberin ardından hüzne boğulan şehidin babası Aslan ve annesi Arife Ural, komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-08-08 23:19:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.