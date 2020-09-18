Vali Dağlı: “Gazilerimiz ülkemizin medarı iftiharıdır”

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun Başkan Yardımcısı Kenan Kaptan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik makamına ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Gaziler Günü’nü kutlayan Vali Dağlı, “Sizlerin ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla ulusal varlığımız bu günlere kadar ulaşmıştır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır” diye konuştu.

Ayrıca ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Dağlı, “Bu duygularla Gaziler Günü'nü kutluyor, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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