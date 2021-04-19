"Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı" ilk çağrısına çıkıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından, destek üst limiti küçük işletmeler için 1,5 milyon TL, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon TL olan “ArGe, ÜrGe ve İnovasyon Destek Programı” ilk çağrısına çıkıldığını söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB “2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki ArGe ve İnovasyon ile ÜrGe Projelerinin Desteklenmesi Projesi” teklif çağrısı hakkında bilgi verdi. Açıklamasında, proje teklif çağrısının kapsamından bahseden Murzioğlu, “Proje Teklif Çağrısı; otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere elektrikli veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile batarya teknolojileri, yakıt hücresi konuları ile elektronik sektöründe ArGe’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere, yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konularındaki projelere yönelik olacak” dedi.



Başvurular alınmaya başladı

Destek üst limitinin küçük işletmeler için 1,5 milyon TL, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon TL olduğunu kaydeden Murzioğlu, “Hedef sektörlerdeki küçük işletmeler ve orta büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte ArGe ve İnovasyon ile ÜrGe Projesi sunabilecek. Detaylı bilginin yer aldığı Proje Teklif Çağrısı'na ‘www.kosgeb.gov.tr’ adresinden ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Edevlet üzerinden (https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler) linkinden ‘ArGe, ÜrGe ve İnovasyon Destek Programı’ başvurusunda bulunabilecek. Linkten giriş yapıldıktan sonra Proje Teklif Çağrısı kapsamında yapılacak başvurular için destek programı seçimi bölümünde; Projeniz ArGe ve inovasyon boyutu içeriyorsa ‘202101 Proje Teklif Çağrısı ArGe İnovasyon Destek Programı’; projeniz ürün geliştirmeye yönelik ise ‘202101 Proje Teklif Çağrısı ÜrGe Destek Programı’ seçilmelidir” diye konuştu.



“Onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacak”

Proje süresinin en az sekiz ay, en fazla 24 ay olarak belirlendiğini de belirten Başkan Murzioğlu, “Başvuru sistemi, 18 Mayıs 2021 günü saat 23.59’da başvuruya kapatılacaktır. Ancak, herhangi bir mazeretten ötürü mağduriyet oluşturmaması için 20 Mayıs 2021 günü saat 09.00 ile 24 Mayıs 2021 günü saat 23.59 arasında başvuruların tamamlanabilmesi ve onaylanabilmesi amacıyla başvuru sistemi açık olacaktır. Her halükârda 24 Mayıs 2021 günü saat 23.59’dan sonra başvuru sahibi tarafından ilgili tarih aralığında sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için ise, 03125952555 numaralı telefondan Samsun Müdürlüğü KOBİ uzmanları ile iletişime geçebilir” diye konuştu.

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