İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Fikir Atölyesi TÜBİTAK’ta 3’te 3 yaptı.

TÜBİTAK, toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmak hedefiyle bilim toplum destek programları düzenliyor. Düzenlenen bu program kapsamında, gelen projeler değerlendirilerek, derecelendiriliyor. Bu programlara, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Fikir Atölyesi koordinesinde kurumlarının da başvuruda bulunduğu TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 projelerin sonuçları açıklandı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Uygulamaları projesi “Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Matematik Uygulamaları” adıyla kabul edildi. Devamında TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projesi “Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Eğitiminde Elektronik Atölyesi ve İçerik Zenginleştirme Uygulamaları” adıyla ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı projesi de “İlkadım’dan Bilime Yolculuk” adıyla kabul edilen projeler arasında yerini aldı.

Bu sonuçlara göre ülke genelinde 100 tane kabul edilen 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinden biri, 42 tane kabul edilen 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projelerinden biri ve 53 tane kabul edilen 4007 Bilim Şenlikleri projelerinin biri İlkadım ilçesinden kabul edilmiş oldu.

Kabul edilen projelerden, “Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” projesi ve “İlkadım’dan Bilime Yolculuk” projeleri Samsun ilinden geçen tek kurum projesi, “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” projesi de tek okul projesi olma özelliği taşıyor.

Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen ve akademisyenleri tebrik eden İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “2020/2021 eğitimöğretim yılı ilk dönem başında hayata geçirdiğimiz Fikir Atölyesi kapsamında eğitime gönül veren tüm paydaşlarla birlikte ilçemizde eğitimde fark oluşturacak projeler üretmeyi planladık. Bu bağlamda Fikir Atölyemizde 'Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar' (KA202) 2020 sonuçlarına göre 'Uydu ve Drone Sistemleri Aracılığıyla Tarımsal Su Kullanımının Kalitesinin Arttırılması' isimli projemiz kabul edilmiştir. Ardından ilçemiz genelinde başvurusunda bulunduğumuz TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmaları, Türk Patent Başvuruları, TEKNOFEST başvuruları sayısında hatırı sayılır bir artış gözlenmiş, elde edilen sonuçlar sadece ilçemizin değil ilimizin de gurur kaynağı olmuştur” dedi.

Gelecek yıllarda gerek nicelik gerekse de nitelik bakımından daha birçok projenin hayata geçirileceğini belirten Akmeşe, “Bu kapsamda proje yürütücüleri ve Fikir Atölyesi çalışanları olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve akademisyenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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