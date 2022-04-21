"İMECE" ile kamuda 345 bin TL tasarruf

Samsun’da uygulanan "İMECE" projesiyle kamuda 345 bin TL tasarruf sağlandı.

Samsun Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "İMECE" projesiyle kamuda kısa sürede 345 bin TL tasarruf elde edildi. Samsun’daki tüm kamu kurumları arasında işbirliği ile paylaşımları arttırmayı hedefleyen İMECE projesi tasarruf sağlamaya devam ediyor. 2021 yılının Kasım ayında tanıtımı yapılan projenin çevrimiçi platformu 2022 Şubat ayında aktif hale getirildi. Proje kapsamındaki Samsun Valiliği’ne bağlı tüm kamu kurumları, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 17 ilçe belediyesi olmak üzere toplamda bin 300 kurumdan yetkili kişiler belirlenip şifre dağıtımları yapıldı. Kurumlar, ihtiyaç fazlası çalışır durumdaki malzemelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paylaştığı imece adresinden yüklemeye devam ederken sistemden malzeme talebinde bulunabiliyor.



Bin 500 malzeme tekrar kullanıma kazandırıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından her hafta cuma günü yapılan toplantılarda sistemdeki malzemelere gelen birden fazla talepler değerlendirilip, daha önce sistemden yararlanmamış en fazla ihtiyacı olduğu düşünülen kurumların talepleri onaylıyor. Yapılan komisyon toplantısı sonucunda sisteme 135 farklı alanda bin 500’e yakın malzeme yüklendiği tespit edildi. Bunların 90 kalemde 687 adedine talep gelerek ve komisyon tarafından onaylandı.

Böylelikle projede bugüne kadar kamuda 345 bin TL tasarruf sağlandı. Projenin asıl amacı olan kamu tasarrufu önemli ölçüde gerçekleşti.

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