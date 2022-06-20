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Bayram Bektaş: “Sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz” Samsunspor sezonu açtı

İHA

Bayram Bektaş: “Sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz” Samsunspor sezonu açtı

– Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Ligde önemli bir yarış içinde olacağız ve sonuna kadar o yarışın içinde olmak istiyoruz” dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sezonun ilk antrenmanını Nuri Asan Tesisleri’nde yeni teknik direktörü Bayram Bektaş eşliğinde yaptı. Yeni transferler Alim Öztürk, Celil Yüksel, Şener Kaya, Yusuf Ensar Poyrazlı’nın da katıldığı antrenmanda, kırmızıbeyazlı takımın taraftarları da oyuncu ve teknik direktörlere destek verdi.
İlk antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayram Bektaş, “İnşallah 2 dönemli kampımızı en iyi şekilde bitirip eksik olan oyuncularımız da bize katıldığında istediğimiz oyun şeklini oluşturacağız. Taraftarlarımızın beklediği o mücadele ve futbolu sahaya yansıtırız inşallah. Bu mücadele de umarım sonuçlara yansır ve herkes mutlu olur. Novikovas kendisine verilen iznin ardından takıma katılacak. Moryke Fofana, Tomane de 2 gün izinli. Bir kaç gün içinde burada tamamen toplanırız. Samsun'daki kampta amacımız gençlerimizi görmek. Çünkü kampa belli bir sayıda oyuncu götüreceğiz. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımızda gençlerimizi değerlendireceğiz. Kampa 25 veya 27 oyuncu ile gideceğiz. Zaten çekirdek kadromuz var bu sayıya gençleri dahil edeceğiz. Kayseri'deki kamptan sonra Bolu'ya geçeceğiz ve burada hazırlık maçlarını oynayacağız” diye konuştu.

“Sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz”
Ligde de iddialı olduklarına değinen Bektaş, “İhtiyaç duydukça transferlerimizi yapıyoruz. Ligde önemli bir yarış içinde olacağız ve sonuna kadar o yarışın içinde olmak istiyoruz. Onun için bir kaç tane daha nokta transferimiz olacak. Temaslarımız sürüyor. Kevin Boli ile Sheldon Bateau'nin yönetimsel sıkıntıları var. Ismael Diomande'nin farklı bir sıkıntısı var. Burada kalma isteği de var. Eğer performansı yeterli olursa yani verimli olduğu takdirde takımda kalmasını istiyoruz. Boli ve Bateau'yu takımda düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.
Antrenmanı takip eden taraftarlar futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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