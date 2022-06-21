Samsun, Türkiye’de en çok mavi bayraklı plajı olan 6. il Karadeniz’in Maldivleri “Samsun”

13 mavi bayraklı plaja sahip olan Samsun, Türkiye’de en çok mavi bayraklı plajı olan 6. il olurken, Karadeniz’de ise 1. sırada yer aldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerine göre Türkiye’de toplam 531 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor. Türkiye mavi bayraklı plaj sayısında İspanya ve Yunanistan’ın ardından 3. sırada yer alıyor. Temiz ve güvenilir plaj anlamına gelen mavi bayraklı plaj sayısında Karadeniz’de 1. sırada yer alan Samsun, 13 mavi bayraklı plajı ile yerli ve yabancı turistleri bu yaz sezonunda sahillerinde ağırlamayı bekliyor.

531 mavi bayraklı plajı bulunan Türkiye’de en çok mavi bayraklı plaj 229 ile Antalya’da bulunuyor. Antalya’yı mavi bayraklı plaj sayısında 111 plaj ile Muğla, 66 plaj ile İzmir, 36 plaj ile Aydın, 31 plaj ile Balıkesir, 13 plaj ile de Samsun takip ediyor. Samsun Türkiye’de en çok mavi bayraklı plaja sahip olan 6. il olarak dikkat çekerken, Karadeniz’de ise 1. sıraya yerleşti. Mavi bayraklı plaj sayısında Samsun’u Çanakkale (12 plaj), Mersin (11 plaj), Kocaeli (7 plaj), Bartın (3 plaj), (Düzce 2 plaj) , İstanbul (2 plaj), Ordu (2 plaj), Sakarya (2 plaj), Kırklareli (2 plaj) Van (1 plaj) ve Bursa (1 plaj) takip etti.

Samsun’daki mavi bayraklı plajların 11’i Atakum, 2’si ise Terme ilçesinde yer alıyor. Samsun’daki mavi bayraklı plajlardan Palmiye Plajı, Golf Plajı, Omtel Plajı, Körfez Plajı, İnci Plajı, İncesi Plajı, Denizevleri Plajı, Dantel Plajı, Nazar Plajı, Denizkızı Plajı ve Gençlik Plajı Atakum ilçesinde; Miliç Plajı ile Karavan Kampı Plajı ise Terme ilçesinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.