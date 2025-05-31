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        Haberler Gündem Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş’tan motosiklet sürücülerine ‘Kask’ uyarısı

        Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş’tan motosiklet sürücülerine ‘Kask’ uyarısı

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli sürüş bilinci oluşturmak amacıyla düzenlediği söyleşiye yüzlerce motosikletli katıldı. Etkinliğe bizzat katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş "Samsun'da kask konusunda bir duyarlılık oluşturalım. İlkadım şehri Samsun'da bir farkındalık oluşturalım istiyorum. Motosiklet sürücülerinin ve yolcularının kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz" dedi. Samsun'da 2024 yılında yaşanan kazalardan 2'sinden biri motosiklet kazası olduğu ortaya çıktı...

        Giriş: 31.05.2025 - 22:57 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:57
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        Samsun'da motosikletlilere kask uyarısı
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli sürüş bilinci oluşturmak amacıyla farkındalık yaratan bir söyleşi etkinliği düzenledi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İlkadım ilçesi Batı Park Konser alanında düzenlenen söyleşiye motosiklet sürücüleri ile birçok vatandaş tarafından ilgi gördü.

        İL EMNİYET MÜDÜRÜ ARIBAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

        Etkinlikte konuşan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş trafik kurallarına dikkat çekti.

        Arıbaş, "Trafik kuralları konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Trafik hepimizin ortak yaşama kültürüdür. Dilimiz döndüğünce insanlara trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunuyoruz. İnsan hayatından daha değerli bir şey yok. Trafikte motosiklet ve araç sayıları her geçen gün artıyor. Hepimizin ortak kullandığı alanlarda kurallara uymak zorundayız. Kurallara uymamak insanlarımızın hayatına, yaralanmasına sebebiyet veriyor. Bizim için en büyük başarı olayın olmasını önlemektir. “

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        “Bir insanın hayatını kurtarmak. Bunun verdiği vicdanı haz, mutluluk hiçbir şeyle ölçülemez. Arkadaşlarımızla karar verdik. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda yaya ve araç trafiği çok yoğun oluyor. Bu yoğunluk maalesef bazen insanların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Bu bizi üzüyor. Bir insanın hayatını kurtarmaya vesile olursak ne mutlu bize" dedi.

        KASK TAKMAK ÇOK ÖNEMLİ

        Bayram öncesi trafik yoğunluğu artmasıyla birlikte tedbirlerin daha da artırılacağını belirten İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kask takılması konusuna da değindi. Arıbaş “İnsanlara sürekli bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Motosiklet sürücülerimizin kask takmadıklarını görüyoruz. Şöyle bir alışkanları var; sürücü kask takıyor, yolcu kask takmıyor. Bizim trafik birimlerimizde çalışan şahin timlerimiz var. Onlar da motosiklet sürücüsü. O arkadaşlarımıza da görev çıkmadan önce ikazlarda bulunuyoruz. Asayiş hizmetlerinde çalışan yunus timlerimiz var. Onlara da bu konuları ısrarlı bir şekilde ifade ediyoruz. Samsun ülkemiz açısında sembolik değeri çok yüksek olan bir şehirdir. Trafik kurallarına uyalım. İlk adımı Samsun'dan atalım düşüncesiyle böyle bir etkinliği yapalım istedik.” Dedi

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        “BİR GENCİMİZİ KAYBETMİŞTİK”

        Arıbaş konuşmasına şöyle devam etti; “Sabırlı olalım. Sabırsızlık, acelesizlik, telaş, yorgunluk, dikkatsizlik bizi farklı hadiselerle karşılaştırabilir. Zaman zaman acı hadiselerle karşılaşıyoruz. Kask takma konusunda Samsun'da bir ilki başlatalım. Şehrimizin her tarafında kasksız motosiklet görmeyelim. Görürsek ikaz edelim. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı'nda 24 yaşındaki bir gencimiz hayatını kaybetti. Benim çocuğumdan yaşı daha küçüktü. Hala etkisinden kurtulamıyoruz. Samsun'da kask konusunda bir duyarlılık oluşturalım. İlkadım şehri Samsun'da bir farkındalık oluşturalım istiyorum. Motosiklet sürücülerin kasksız motosiklete binmelerini istemiyoruz."

        2 KAZADAN BİRİNİ MOTOSİKLET KULANNICALARI YAPMIŞ

        Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler ise " 2024 yılında Samsun'da yaralamalı ve ölümlü 4 bin 581 kaza yaşanmış. Bunlarda 2 bin 170'ini motosikletli arkadaşlarımız yapmış. 2 kazadan 1'ini motosiklet kullanıcıları yapmış. Bir motosiklet sürücüsü eğer kaza atlatmışsa biz bu sürücüyü kaza yapmış sayıyoruz. Yunuslar der ki; ilk hatanız son hatanız olabilir... Dolayısıyla daha dikkatli kullanmamız lazım. En çok kazalar; aşırı hız, kavşaklara yaklaşırken kurallara uymamak, geçiş önceliği kurallarına uyulmadığı yaşanıyor" dedi.

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        #Samsun kask uyarısı
        #haberler
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