Samsun iftar ve sahur vakti: Ramazan İmsakiyesi ile Samsun'da ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Ramazan ayı heyecanı yarın itibarıyla başlıyor. Her yıl Ramazan'da idrak edilen oruç ibadeti, imsak vakti ile başlıyor, akşam ezanı ile sona eriyor. Diyanet'in yayımladığı İmsakiye takvimi doğrultusunda Samsun'da ilk orucun vakitleri belli oldu. Samsunlu vatandaşlar, Ramazan İmsakiyesi verilerine göre oruçlarını iftar saatinde açacak. Peki, Samsun'da ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar vakti ne zaman? İşte tüm detaylar...
2026 Ramazan’ın ilk orucu yarın tutulmaya başlancak. Mübarek ayda milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getirecek. Oruç, imsak vaktiyle başlayıp akşam ezanıyla sona eriyor ve bu süre boyunca yeme, içme ve orucu bozan diğer eylemlerden uzak duruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Samsun’daki ilk oruç vakitleri netlik kazandı. Samsunlu vatandaşlar, İmsakiye doğrultusunda sahur vakti kalkarak imsak öncesi sahurlarını yapacak ve ilk iftarı akşam ezanı ile açacak. İşte Samsun İmsakiyesi ile ilk sahur ve iftar saatleri…
SAMSUN İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Samsun İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.52'de bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.20 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.40'ta okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.51 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar
SAMSUN İMSAKİYESİ
Samsun iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Samsun İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Samsun Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Samsun’un Atakum, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
SAMSUN İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ
SAHUR DUASI NASIL OKUNUR?
Sahur vaktinde gönül birliği içinde edilecek dualar, sabır ve minnet duygularını dile getirir. Söylenen sahur duası Arapça ve Türkçe haliyle oruç tutanların gönlünde bir huzur oluşturur. Oruç tutacak kişilerin ruhuna hitap eden sahur duası Türkçe ve Arapça söylemleriyle sofranın kapanışını yapar.
Peygamber Efendimiz’in sahurda okuduğu dua:
“Ey bu gecenin ve biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еyle, Amin.”
Sahur duası Arapça okunuşu:
“Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali”
Sahur duası Türkçe anlamı:
“Allah’ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.”