SAHUR DUASI NASIL OKUNUR?

Sahur vaktinde gönül birliği içinde edilecek dualar, sabır ve minnet duygularını dile getirir. Söylenen sahur duası Arapça ve Türkçe haliyle oruç tutanların gönlünde bir huzur oluşturur. Oruç tutacak kişilerin ruhuna hitap eden sahur duası Türkçe ve Arapça söylemleriyle sofranın kapanışını yapar.

Peygamber Efendimiz’in sahurda okuduğu dua:

“Ey bu gecenin ve biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еyle, Amin.”

Sahur duası Arapça okunuşu:

“Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali”

Sahur duası Türkçe anlamı:

“Allah’ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.”