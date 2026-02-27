Samsun'un neyi meşhur? Samsun'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?
Samsun'a seyahat, Karadeniz kıyısında deniz havası alırken yakın tarihle iç içe vakit geçirme fırsatı sunar. Sahil yürüyüşleri, müze ziyaretleri ve doğal alan molaları kısa sürede dengeli bir program oluşturur. Atakum hattında gün batımı izlenebilir, Bandırma Vapuru çevresinde Milli Mücadele izleri görülür, merkezde yerel lezzetler tadılabilir. Şehir, hem sakin tempo arayanlara hem kültürel durakları sevenlere hitap eden pratik bir rota sunar.
SAMSUN’UN NEYİ MEŞHUR?
Samsun denince öne çıkanlar Karadeniz kıyısında şekillenen doğal yapı, güçlü tarım üretimi ve şehirle bütünleşmiş mutfak kültürüdür. Sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları ve geniş plajlar kentin denizle olan bağını gösterirken iç kesimlerde yer alan verimli ovalar sebze ve meyve üretimini destekler. Bafra ve Çarşamba ovalarından çıkan pirinç ve sebzeler pazarlarda taze şekilde bulunur.
Bafra pidesi Samsun mutfağının en bilinen lezzetleri arasında yer alır ve taş fırınlarda hazırlanır. Yanında nokul, katık böreği ve mısır ekmeği sofralarda sık görülür. Kaz tiridi yöresel yemekler arasında öne çıkar. Fasulye turşusu kavurması Karadeniz mutfağının karakteristik tatlarından biridir. Terme pirinci ve salçalı ev yemekleri şehirle özdeşleşmiştir. Vezirköprü tarafında hazırlanan tahinli çörekler fırın vitrinlerinde bulunur. Sahil ilçelerinde hamsi ve mezgit çeşitleri balık tezgâhlarını doldurur.
El sanatları tarafında ahşap oymalar ve yöresel motifli tekstil ürünleri dikkat çeker. Doğal bal, fındık ve mısır unu mutfak alışverişinde tercih edilen ürünler arasındadır. Atakum sahil hattı modern şehir yaşamını yansıtırken Bandırma Vapuru ve çevresindeki alanlar yakın tarihe dair izler sunar. Ladik tarafında yetişen patates ve süt ürünleri köy pazarlarında yer alır.
SAMSUN’DA NE ALINIR?
Samsun’da alınabilecek ürünler Karadeniz’in tarımsal zenginliği ve yerel üretim alışkanlıklarıyla şekillenir. Bafra ve Çarşamba ovalarından gelen pirinç mutfak alışverişinde ilk sıralarda yer alır. Terme pirinci vakumlu paketlerde satılır. Doğal bal, fındık ve mısır unu köy pazarlarında kolaylıkla bulunur. Bafra pidesi için hazırlanan özel un karışımları ve taş fırınlarda pişirilmiş nokul paketlenmiş halde satışa sunulur. Kaz tiridi ve yöresel yemekler için kullanılan ev yapımı salçalar ile kurutulmuş sebzeler cam kavanozlarda tezgâhlara dizilir.
Sahil ilçelerinden gelen hamsi, mezgit ve barbunya gibi balık türleri taze olarak alınabilir. Tütsülenmiş balık ürünleri hediyelik alternatifler arasında değerlendirilir. Ladik çevresinde üretilen süt ürünleri, tereyağı ve peynir çeşitleri pazarlarda yer alır. Vezirköprü tarafının tahinli çörekleri ve köy ekmekleri fırın vitrinlerinde görülür.
El sanatları tarafında ahşap oyma süs eşyaları, yöresel motifli masa örtüleri ve bez çantalar öne çıkar. Bandırma Vapuru çevresindeki dükkânlarda şehir temalı magnetler ve seramik kupalar bulunur. Doğal sabunlar ve bitkisel bakım ürünleri küçük üreticiler tarafından hazırlanır. Ev yapımı reçeller özellikle böğürtlen ve karayemiş çeşitleri ile ilgi görür. Mısırdan yapılan atıştırmalıklar ve yerel baharat karışımları mutfak alışverişini tamamlar.
SAMSUN’DA NERESİ GEZİLİR?
Samsun, Karadeniz kıyısında uzanan sahil hattı, yakın tarihe ışık tutan yapıları ve doğal alanlarıyla hem şehir içi hem çevre ilçeleri kapsayan geniş bir gezi rotası sunar. Merkezde yürüyerek gezilebilecek noktalar bulunduğu gibi günübirlik kaçamaklara uygun alanlar da vardır. Deniz kenarı yürüyüşleri, müzeler ve yayla yolları aynı plan içinde değerlendirilebilir.
SAMSUN’DA YAPILACAK ŞEYLER NELER?
Samsun’da yapılacak şeyler sahil yürüyüşlerinden doğa rotalarına, müze gezilerinden yerel lezzet duraklarına uzanan geniş bir akış sunar. Sabah saatlerinde Atakum sahil bandında yürüyüş yapıp deniz havası almak güne iyi bir başlangıç sağlar. Ardından Bandırma Vapuru çevresinde Millî Mücadele dönemine ait alanları gezmek şehirle kurulan bağı güçlendirir. Merkezde Gazi Müzesi ve Kent Müzesi ziyaret edilerek Samsun’un yakın geçmişi ve sosyal yaşamı hakkında bilgi edinilebilir. Amisos Tepesi’ne teleferikle çıkıp şehir manzarası izlemek fotoğraf meraklıları için keyifli bir durak oluşturur.
Öğleye doğru çarşı içinde kısa gezintiler yapılıp yöresel ürün tezgâhlarına göz atılabilir. Bafra tarafına geçilirse Kızılırmak Deltası çevresinde kuş gözlemi yapılabilir ve doğa içindeki yürüyüş rotaları değerlendirilebilir. Vezirköprü hattında Şahinkaya Kanyonu tekne turu ya da kanyon çevresinde gezinti programı renklendirir. Ladik Gölü çevresinde sakin vakit geçirilebilir.
Şehir merkezine dönüldüğünde Bafra pidesi, nokul ve kaz tiridi gibi yöresel tatlar denenir. Sahil ilçelerinde taze balık sofraları kurulabilir. Akşamüstü tekrar Atakum’a geçip gün batımını izlemek Karadeniz kıyısının dingin yüzünü gösterir. Yerel kafelerde kahve molası verilir. Sahil boyunca bisiklet sürmek ya da açık alan spor parklarında zaman geçirmek günün temposunu dengeler. El sanatlarıyla ilgilenenler ahşap oyma ürünlerin satıldığı küçük dükkânlara uğrayabilir.