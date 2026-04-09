Samsun’da alacak meselesi kanlı bitti

Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli taraflar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

ALACAK MESELESİNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen S.B.K ile C.Ç. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Kavgaya dönüşen olayda C.Ç. yanındaki silahı ateşleyerek S.B.K.'yı ağır yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan S.B.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.