        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun’da alacak meselesi kanlı bitti | Son dakika haberleri

        Samsun’da alacak meselesi kanlı bitti

        Samsun'da alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan S.B.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Alacak meselesi kanlı bitti

        Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli taraflar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

        ALACAK MESELESİNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre olay; Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen S.B.K ile C.Ç. arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

        Kavgaya dönüşen olayda C.Ç. yanındaki silahı ateşleyerek S.B.K.'yı ağır yaraladı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan S.B.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

