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        Samsunspor: 1 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 22:21 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:21
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        Samsun'da kazanan Gaziantep FK!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

        Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti.

        Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Mustafa ile öne geçen Gaziantep FK 17. dakikada Jevtovic'in attığı gol ile durumu 2-0'a getirdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma dakikalarında penaltı kazanan Samsunspor Ntcham'ın attığı gol ile farkı bire indirdi. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        Sezona EMS Yapı Sivasspor beraberliğiyle başlayan Karadeniz ekibi bu sonuçla son 5 maçta mağlup olarak 1 puanda son sırada kaldı. Ligde son 2 maçını kazanan Gaziantep FK ise puanını 6'ya yükseltti.

        Hüseyin Eroğlu ile yolları ayıran kırmızı beyazlılar, bu karşılaşmaya Emre Bayraktar yönetiminde çıktı.

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