        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 90+3. dakikada Logi Tomasson'un attığı golle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Samsunspor, puanını 35'e çıkardı. Kayserispor ise haftayı 20 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Samsunspor, 90+3'te hasreti bitirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile Kayserispor, karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 31'de Antoine Makoumbou ile 90+3. dakikada Logi Tomasson attı. Konuk ekibin tek golünü ise 46. dakikada Toni Borevkovic (kk) kaydetti.

        Bu sonuçla beraber ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Samsunspor, haftayı 35 puanla tamamladı. Kayserispor ise 20 puanda kaldı.

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında 19 Mart Perşembe günü Rayo Vallecano'yla karşılaşacak olan Samsunspor'un Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor ile oynaması beklenen maçı ertelendi.

        Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

