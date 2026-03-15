Samsunspor: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 90+3. dakikada Logi Tomasson'un attığı golle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Samsunspor, puanını 35'e çıkardı. Kayserispor ise haftayı 20 puanla tamamladı.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 31'de Antoine Makoumbou ile 90+3. dakikada Logi Tomasson attı. Konuk ekibin tek golünü ise 46. dakikada Toni Borevkovic (kk) kaydetti.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında 19 Mart Perşembe günü Rayo Vallecano'yla karşılaşacak olan Samsunspor'un Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor ile oynaması beklenen maçı ertelendi.
Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.