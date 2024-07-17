Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Ahmet Sağat ile yollarını ayırdı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Ahmet Sağat ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerden Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında iç transferde 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Sağat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'da ayrılık!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şanlı armamıza 2022-23 sezonunda katılan ve yaşadığımız TFF 1. Lig şampiyonluğunda büyük katkıları olan, camiamıza 11 yıl aradan sonra Süper Lig sevinci yaşatan golcü oyuncumuz Ahmet Sağat’a veda ediyoruz. Terinin son damlasına kadar sahada verdiği mücadele ve camiamıza yaşattığı tüm mutluluklar için Ahmet Sağat’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Sevgili Ahmet, şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri arasında yerini alacaksın” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!