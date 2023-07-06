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        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Dunkerque'i satın aldı! Sportif direktör Demba Ba

        Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım, Fransa'da Dunkerque Kulübü hisselerinin yüzde 85´ini satın aldı. Yıldırım, sportif direktör olarak Demba Ba ile anlaştı.

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:58
        Samsunspor Başkanı, Fransa'da kulüp aldı
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        Samsunspor'un sahibi iş insanı Yüksel Yıldırım, Fransa Ligue 2´nin yeni takımı USL Dunkerque´in hisselerinin yüzde 85´inin sahibi oldu. Fransa Kulüpler Birliği de satış işlemini onayladı.

        DEMBA BA SPORTİF DİREKTÖR OLDU

        2023-2024 sezonunda Ligue 2´de yer alacak USL Dunkerque'nin sportif direktörlüğüne ise tanıdık bir isim getirildi. Yıldırım, sportif direktörlük görevi için Demba Ba ile anlaşam sağladı.

        YÜKSEL YILDIRIM, YENİ MODELİ ANLATTI

        Türkiye´de daha önce hayata geçmeyen bir futbol modeli oluşturmak istediğini belirten Yüksel Yıldırım, kurmayı düşündüğü modeli şöyle anlattı: "Merkezinde Samsunspor´un olduğu bir futbol ekosistemi kuruyorum. Samsunspor´un etrafında da uydu kulüpler olacak. Bu kulüplerin ilki Fransa´dan Dunkerque. Fransa 2'nci Ligi bize çok uyuyor. Oradan ülkemize iyi oyuncular geliyor. Dunkerque, bütçesi içinde hareket eden, kendi ayakları üzerinde duran, futbolcu yetiştiren, yetiştirdiği futbolcuyu öncelikle Samsunspor´a kiralayan ya da satan bir kulüp olacak. Fransa ilk adım. Portekiz´den, Kolombiya´dan, Balkan coğrafyasından da kulüpler satın alacağım. Afrika ile kazan kazan mantığıyla yürüyen iş modeli oluşturacağım. Satın alma süreçleri tamamlandığında, sistem oturduğunda oyuncu üreten bir ekosistem olacak. Bundan en kazançlı çıkan da ana takımımız Samsunspor olacak."

        ALT YAPI OYUNCULARI FRANSA´YA GİDECEK

        Yüksel Yıldırım, Samsunspor alt yapısında yer alan futbolcuları, eksiklerini tamamlamaları, yabancı dil öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri için Fransa´ya göndereceklerini ve Dunkerque forması giydireceklerini söyledi. Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe eski sportif direktörü Daniel Comolli´nin başkanı olduğu Fransa Ligue 1 takımı Toulouse ile de üç yılı kapsayan bir iş birliği anlaşması yaptığını sözlerine ekledi.

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