Samsunspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Samsunspor - Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. 2024-2025 Süper Lig sezonu 9 Ağustos Cuma günü (dün) Galatasaray Hatayspor maçı ile başladı. TFF tarafından yayımlanan lig fikstürü ile Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?" İşte detaylar...
Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde iki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...
SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Samsunspor- Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar (yarın) 21.45'te oynanacak.
SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında Galatasaray, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlüp etti. İşte devam eden 1. hafta maçları;
TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
10 Ağustos Cumartesi:
19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe
11 Ağustos Pazar:
19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi:
21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü