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        Haberler Bilgi Spor Samsunspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Futbol Haberleri

        Samsunspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Samsunspor - Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. 2024-2025 Süper Lig sezonu 9 Ağustos Cuma günü (dün) Galatasaray Hatayspor maçı ile başladı. TFF tarafından yayımlanan lig fikstürü ile Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:57
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        Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde iki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...

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        SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Samsunspor- Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar (yarın) 21.45'te oynanacak.

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        SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

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        Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında Galatasaray, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlüp etti. İşte devam eden 1. hafta maçları;

        TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

        10 Ağustos Cumartesi:

        19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor

        21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor

        21:45 - Antalyaspor - Göztepe

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        11 Ağustos Pazar:

        19:15 - Sivasspor - Trabzonspor

        21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor

        21:45 - Samsunspor - Beşiktaş

        12 Ağustos Pazartesi:

        21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü

        21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü

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