Samsunspor'da Soner Aydoğdu'yla yollar ayrıldı!

Samsunspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı.

2022-2023 sezonu öncesinde Samsunspor kadrosuna katılan 35 yaşındaki futbolcu Soner Aydoğdu, kırmızı-beyazlı ekipte geçirdiği dönemde lig, kupa ve Avrupa kupası maçlarında forma giydi.

Tecrübeli oyuncu, Samsunspor formasıyla toplam 79 resmi karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “2022-2023 sezonundan bu yana, elde ettiğimiz tarihi başarılarda ve verdiğimiz mücadelelerde oyununla, duruşunla, tecrübenle bu formaya değer kattın. Kritik anlarda sorumluluk alan, oyunun kaderini çeviren isimlerden biri oldun. Atatürklü Arma altında verdiğin emek, bu şehirde bıraktığın iz her zaman hatırlanacak. Yeni yolculuğunda sağlık, huzur ve başarı seninle olsun. Her şey için teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

YENİ ADRESİ BURSASPOR OLDU

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.

Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Süper Lig'in tecrübeli orta saha oyuncularından Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 35 yaşındaki Soner Aydoğdu, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Antalyaspor ve Samsunspor'da forma giydi.