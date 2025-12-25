Habertürk
        Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Galatasaray açıklaması! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Galatasaray açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Anthony Musaba'nın olası transferiyle ilgili çıkan haberlere dair bir açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 21:06 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:06
        Samsunspor'dan Musaba ve G.Saray açıklaması!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Anthony Musaba hakkındaki transfer iddiaları için bir açıklama yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

        Son günlerde bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye olası transferi üzerinden; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’a atfen servis edilen ve “Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz” şeklinde yansıtılan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

        Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsız, mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

        Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım; şeffaflık, dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmaktadır. Haberlere konu edilen şekilde herhangi bir ifade, görüşme ya da yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir.

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini saygıyla kamuoyuna duyururuz.

