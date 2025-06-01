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        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması

        Samsunspor, Süper Lig'in son karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamlamanın coşkusunu maç sonrası şovlarıyla doyasıya yaşadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.06.2025 - 22:27 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:30
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        Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Samsunspor son dakikalarda attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, taraftarlarıyla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadı.

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        Maçın ardından sahada adeta bir şölen havası esti. Futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşmak için tribünlere koştu. Meşaleler yakıldı, tezahüratlar yükseldi.

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        Statta lazer ve havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Futbolcular tezahüratlar eşliğinde omuz omuza kutlama yaptı.

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        Bu sezon sergiledikleri başarılı performansla Avrupa kupalarında lig etabına kalmayı garantileyen Samsunspor'un bu başarısı, camiada büyük sevinçle karşılandı.

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        Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım da sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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