        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu!

        Samsunspor, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 18:03 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:03
        Samsunspor'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu!
        Samsunspor, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, sezon öncesi hazırlık süreci ve maç takviminin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanması talebi federasyona iletildi. Başvurunun kulüp tarafından resmi yazıyla yapıldığı öğrenildi.

        Samsunspor’un, lig ve diğer organizasyonlardaki müsabakaların daha sağlıklı planlanabilmesi amacıyla bu yönde girişimde bulunduğu belirtildi. TFF’nin başvuruya ilişkin değerlendirmesinin ardından kararını açıklaması bekleniyor.

