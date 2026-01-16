Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: İlk maçta galip gelip, ikinci maçta tur atlamak istiyoruz!

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımı ile eşleşmelerini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Finlandiya temsilcisiyle zorlu hava koşullarında karşılaşmak yerine, futbol oynamaya daha elverişli şartlara sahip Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşmenin daha olumlu olduğunu dile getiren Çapa, “Kuzey Makedonya hem coğrafi konumu hem de ulaşım açısından bizim için daha elverişli bir seçenek. Finlandiya’dan bir rakiple karşılaşmamız halinde hem yolculuk süresi uzayacak hem de iklim koşulları açısından daha zorlu bir süreç yaşayacaktık. Bu nedenle Shkendija ile eşleşmemizi olumlu karşılıyoruz” diye konuştu.