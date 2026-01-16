Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: İlk maçta galip gelip, ikinci maçta tur atlamak istiyoruz! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: İlk maçta galip gelip, ikinci maçta tur atlamak istiyoruz!

        UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşen Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, "İlk karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olması önemli. İlk maçtan galibiyetle dönüp, kendi sahamızda oynayacağımız rövanşta turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:58 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlk maçı kazanıp ikinci maçta tur atlamak istiyoruz!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Konferans Ligi son 16 Play-Off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımı ile eşleşmelerini olumlu karşıladıklarını belirtti.

        Finlandiya temsilcisiyle zorlu hava koşullarında karşılaşmak yerine, futbol oynamaya daha elverişli şartlara sahip Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşmenin daha olumlu olduğunu dile getiren Çapa, “Kuzey Makedonya hem coğrafi konumu hem de ulaşım açısından bizim için daha elverişli bir seçenek. Finlandiya’dan bir rakiple karşılaşmamız halinde hem yolculuk süresi uzayacak hem de iklim koşulları açısından daha zorlu bir süreç yaşayacaktık. Bu nedenle Shkendija ile eşleşmemizi olumlu karşılıyoruz” diye konuştu.

        "OYUNCU KALİTESİ AÇISINDAN DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİBİZ"

        Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija’yı değerlendiren Çapa, “Rakibimiz de UEFA Konferans Ligi’nde ilk 24 takım arasına girerek bu aşamaya gelmiş bir ekip. Görünen tabloda avantajlı taraf biziz. Shkendija’ya kıyasla gerek ekonomik imkanlar gerekse oyuncu kalitesi açısından daha güçlü bir yapıya sahibiz. Ancak futbolun sahada oynandığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden rakibi hafife almadan, son derece ciddi bir şekilde hazırlanmalıyız. İlk karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olması önemli. İlk maçtan galibiyetle dönüp, kendi sahamızda oynayacağımız rövanşta turu geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 14 Ocak 2026 (ABD, İran'a Nasıl Bir Hamle Planlıyor?)

        ABD İran'a nasıl bir hamle planlıyor? İran peş peşe idam kararı mı verecek? Gözaltındaki göstericilerle ilgili hangi adımlar atılacak? ABD müdahalesi artık kapıda mı? Darbe mi, siber savaş mı, suikast mi? İran'da bir rejim değişimi ne demek? Rusya ve Çin sadece kınayacak mı? Trump dünyayı felakete mi sürüklüyor? İsrail neden bu kadar sessiz? Askeri üs kararı İran'la mı ilgili? İran'da darbe mekaniği hızlandı mı? Trump'ın sözleri gerçek mi blöf mü? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan , Güney Dakota Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Evren Çelik Wiltse ve Gazeteci Alişer Delek anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu