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Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, ligin ikinci devresinin hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti.

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor ile oynadıkları hazırlık maçında oyuncuların performansını beğendiğine işaret eden Sağlam, "Ligde iç sahada oynadığımız oyun formatına uygun bir futbol oynadık. Ligde yaşadığımız en önemli sıkıntı ofansif anlamda üretkenlik ve üretkenlikten sonraki bitiricilikti, bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Altay maçına kadar bu yönde çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Sağlam, "Bu sorunu ortadan kaldırmayı umut ediyoruz. Özellikle yeni transferlerimizin bu yönde katkısı ile takımın performansı üst seviye çıkacaktır. Bu çerçevede lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gökhan Karadeniz, Brice Dja Djedje ve Yasin Öztekin kaliteli oyuncular. Yasin bugün ilk idmanına çıktı. İnşallah hafta içi forvet transferini de tamamlarız. Forvet oyuncumuzu da kadromuza dahil ettiğimizde belki bir oyuncu daha transfer edebiliriz. Bu şekilde kadromuzu tamamlayarak eskilerin üst düzey katkısı, yenilerin yüksek performans göstermesi ile inşallah kentimizin, taraftarlarımızın desteğiyle hepimizin hayali olan Süper Lig'e çıkacağız."

TOMANE'DEN KÖTÜ HABER

Memleketi Portekiz'de tedavisi devam eden golcü futbolcu Antonio Manuel Fernandes Mendes'in (Tomane) sakatlığına da değinen Sağlam, "Maalesef Tomane hazır dönmüyor. Olumsuzluk var Tomane ile ilgili. Durumu bugün yarın netleşecek ama hemen takımla birlikte çalışmalara başlayamayacak, dün kendisinden gelen haber biraz canımızı sıktı." diye konuştu.

Öte yandan Karadeniz ekibi, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor ile Nuri AsanTesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Yeni transferler Gökhan Karadeniz ve Brice Dja Djedje'nin ilk kez kadroda yer aldığı maçta kırmızı-beyazlı takım gollerini Vukan Savicevic, Kevin Boli ve Oğuz Gürbulak kaydetti.

Samsun temsilcisinin Demir Grup Sivasspor'dan transfer ettiği Yasin Öztekin ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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