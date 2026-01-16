Habertürk
        Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Shkendija oldu! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi Shkendija oldu!

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor'un son 16 play-off turundaki rakibi Shkendija oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 16.01.2026 - 15:39
        Samsunspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu!
        UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 play-off turuna yazdıran Samsunspor'un rakibi belli oldu.

        Kırmızı-beyazlılar, çekilen kura sonrası Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti.

        Temsilcimiz eşleşmenin ilk maçını 19 Şubat'ta Kuzey Makedonya'da, rövanşı ise 26 Şubat'ta Samsun'da oynayacak.

        Samsunspor rakibini elediği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.

