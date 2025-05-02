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        Samsunspor’da olağanüstü genel kurulda ‘yetki genişlemesi’ reddedildi

        Samsunspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, yönetim kuruluna 'yetki genişlemesi' öngören 2 tüzük değişikliği teklifi genel kurul üyeleri tarafından reddedildi. Bu maddelerle ilişkili 2 madde divan kurulu tarafından geri çekilirken, diğer 5 tüzük değişikliği maddesi ise kabul edilerek tüzüğe eklendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:22
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        Samsunspor'da genel kurulda yetki genişlemesi reddedildi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen Samsunspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, 6 gündem maddesiyle toplandı. 900 üyesi bulunan kulüpte çoğunluk aranmaksızın yapılan genel kurula yalnızca 60 kişi katıldı. Genel kurulda, yönetim kurulunun yetki genişlemesi taleplerini içeren tüzük değişikliği tekliflerinden ikisi oy çokluğuyla reddedildi. Bu teklifler doğrultusunda gündemde yer alan iki madde ise divan kurulu tarafından oylamaya sunulmadan geri çekildi. Yapılan oylamada, yönetim kuruluna önemli yetkiler verilmesini öngören iki öneri de yeterli oyu alamayarak reddedildi. Oylamada kulüp tüzüğünün genel kurul görev ve yetkilerini belirleyen 15. maddesine yönelik ‘a’ ve ‘p’ fıkrasındaki değişiklik talebi, üyeler tarafından reddedildi.

        2 MADDDE REDDEDİLDİ, 2 MADDE GERİ ÇEKİLDİ, 5 DEĞİŞİKLİK TÜZÜĞE EKLENDİ

        Genel kurulun yetkisinde olan spor kulübü organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi yetkisinin yeni öneriyle değişmesi teklif edildi. A fıkrası ilavesi önerisiyle yönetim kurulu asil üyelikten ayrılanların yerine yedek üyeler arasından seçim yapma yetkisinin doğrudan yönetime verilmesi önerisi 18 ret ve 17 kabul oyu çıktı. Aynı şekilde p fıkrası ilave önerisiyle kulübün sosyal projeler ve kurumsal üyelik çalışmaları kapsamında giriş bağış bedelinin belirlenmesi yetkisinin genel kuruldan alınıp yönetime verilmesi için yapılan oylamada 19 ret ve 17 kabul oyu kullanıldı. Bu iki öneri de üyeler tarafından reddedildi. Ayrıca bu maddelerle ilişkili olan 16. maddeye, "Kulübün toplu halde yapacağı sosyal proje ve kurumsal bazı üyelik kazandırma çalışmasında alınacak giriş bağış bedelini genel kuruldan aldığı yetki gereği belirlemek" adı altında ‘s’ fıkrası eklenmesi tüzük değişikliği maddesi geri çekildi. Yine 16. maddeye "Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebepten dolayı boşalma olduğu takdirde yönetim kurulunca belirlenecek üye çağrılır" maddesi de reddedilen maddeler ile ilişkili olduğunda oylanmadan geri çekildi.

        5 MADDE KABUL EDİLDİ

        Genel kurul üyeleri tarafından kabul edilerek tüzüğe eklenen maddeler ise şöyle:

        "Üye olan çalışan personel çalıştığı sürece belirlenen yıllık aidatın yarısını öder" ilavesi, "Yönetim kurulu, kulübe üye olarak kayıtlı olup genel kurula katıma hakkı olan en az 19 asıl, 11 yedek üyeden oluşmak üzere gizli oyla ve 3 yıllık süre için gene kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunu teşkil eden sayımın 2’den az olmamak kaydıyla ‘kadım üye’ye yer verilir", "Genel kurul divan başkanı, yönetim kurulu asıl üyeliklerine seçilen üyelere görev bölümü yapmak üzere toplantıya çağırır. Bu toplantıda yönetim kurulu kendi arasında 1 başkan, 4 başkan yardımcısı, 1 genel sekreter, 1 mali işler ve 1 de amatör spor dalları ve sportif aktiviteler sorumlusu seçer", "Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarları her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kulüp üyeliği için giriş bedeli olarak 5 bin TL alınır. Bu bedel genel kurulca artırılabilir, eksiltilebilir. Ödemeler, kulüp muhasebesine veya kulübün göstereceği banka hesabına yapılabilir" ile "Genel kurul her 3 yılda bir haziran ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte olağan toplanır."

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