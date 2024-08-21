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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Samuel Nongoh, Veres Rivne'ye transfer oldu - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Samuel Nongoh, Veres Rivne'ye transfer oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Samuel Nongoh'un Ukrayna Premier Ligi takımlarından Veres Rivne'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:03
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        Adana Demirspor'dan Ukrayna'ya gitti!
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        Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Adana Demirspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Samuel Nongoh'la yolları ayrırdı. Mavi Şimşekler, kulübün resmi hesabından Samuel Nongoh'un Ukrayna Premier Ligi takımlarından Veres Rivne'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Samuel Nongoh, bonservis bedeliyle Ukrayna'nın Veres takımına transfer olmuştur. Nongoh'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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