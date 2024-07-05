Samuray kılıçlı magandaya kelepçe!

Ümraniye'de samuray kılıcıyla trafiği kesip taşkınlık yapan ve tehditler savuran şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü 28 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdeki, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde trafiği kesip elindeki samuray kılıcıyla küfür ederek, taşkınlık yapan ve tehditler savuran kişiyle ilgili çalışma yaptı.

Kimliği tespit edilen E.T. (41) dün Sancaktepe ilçesindeki evinde, olayda kullandığı kılıçla yakalandı.