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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samuray kılıçlı magandaya kelepçe! | Son dakika haberleri

        Samuray kılıçlı magandaya kelepçe!

        İstanbul Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir magandalık yaşandı. İlçe bir kişi samuray kılıcıyla trafiği kesip etrafa tehditler savurdu. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:19
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        Samuray kılıçlı maganda!
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        Ümraniye'de samuray kılıcıyla trafiği kesip taşkınlık yapan ve tehditler savuran şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü 28 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdeki, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde trafiği kesip elindeki samuray kılıcıyla küfür ederek, taşkınlık yapan ve tehditler savuran kişiyle ilgili çalışma yaptı.

        Kimliği tespit edilen E.T. (41) dün Sancaktepe ilçesindeki evinde, olayda kullandığı kılıçla yakalandı.

        Şüpheli E.T. "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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