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Kariyerine futbol tutkunlarının en sevdiği oyunlardan biri olan Football Manager sayesinde başlayan Will Still, Ligue 1 ve futbol dünyasında rekorlar kırıyor. Will Still'in öyküsü, 2007'de bir arkadaşının önerisiyle bilgisayarına kurduğu Football Manager oyunu ile başladı. Will Still, oyunun cazibesine öyle bir kapıldı ki o sırada oynadığı amatör futbolu bıraktı.

2014'te Belçika kulübü Sint-Truiden'in açtığı iş ilanını gören Still, bu işe başvurdu ve video analisti olarak göreve başladı. 2 sezon boyunca Sint-Truiden'de Video Analist olarak görev yapan Still, teknik direktör Yannick Ferrera'nın görevine son verilmesi üzerine işsiz kaldı. Sint-Truiden'in ardından Standard Liege'e video analistliği için başvuran Still, kabul edildi. Standard Liege'de teknik direktör değişikliğine gidilince hocasının peşinden Lierse'e gitti ve burada yardımcı antrenörlüğe yükseltildi. Lierse'de 8 maç geçici teknik direktör olarak çalışan Still, 8 maçta 7 galibiyet almasına rağmen görevde tutulmadı.

Lierse sonrası Beerschot'ta çalışan Still, ardından Reims'e iş başvurusunda bulundu ve Fransa'ya gitti. Reims'te çok kısa bir süre çalışan genç antrenör, Beerschot'tan hocası Oscar Garcia'nın Standard Liege'den yaptığı çağrıya kulak verip yeniden Belçika'ya geri döndü. 10 maçlık Standard Liege macerasının ardından 2022/23 sezonu başında Stade Reims'e yardımcı antrenör olarak yine Oscar Garcia ile birlikte geri döndü. Oscar Garcia'nın takımndan gönderilmesinin ardından ise Still'in yeşil sahalardaki hikayesi başladı... İLK 5 MAÇINDA GÜVEN KAZANDI İspanyol çalıştırıcı Oscar Garcia ile sezona başlayan Reims, ilk 10 haftada sadece 1 galibiyet alınca 49 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayırdı. Yaşanan ayrılığın ardından Oscar Garcia’nın yardımcılığını yapan Will Still, geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Görevine başlayan Still, Reims'te 5 maçlık namağlup bir seri yakaladı ve kulüp yönetimi, 30 yaşındaki Belçikalı ismin sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

KUSURSUZ PERFORMANS Oscar Garcia'nın takımdan ayrılmasından sonra ekim ayında Reims'in başına geçen Will Still, Fransa Ligue 1'deki 17 maçta, 9 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, rakiplerine mağlup olmadı. Geçtiğimiz sezon küme düşmemeye oynayan Reims sezonu 46 puanla tamamlamıştı. Şimdi ise sezonun bitimine 11 hafta olmasına rağmen 43 puanla Avrupa kupaları için mücadele ediyor.

REKORA DOĞRU GİDİYOR Reims Teknik Direktörü Willam Still, 21. yüzyılda Avrupa'nın 5 büyük liginde çıktığı ilk 17 maçta yenilmeyen ikinci teknik direktör oldu. Bu alanda rekor 2012-2013 yıllarında Barcelona'nın başında 18 maç kaybetmeyen Tito Vilanova'ya ait.

REIMS, STILL İÇİN HER MAÇ CEZA ÖDÜYOR! Sezon başında yaşanan kötü gidişatın ardından İspanyol çalıştırıcı Oscar Garcia ile yollarını ayırıp, takımın başına yardımcısı Will Still’i getiren Reims, Belçikalı çalıştırıcının henüz UEFA Pro lisansı olmaması sebebiyle her maç ceza ödüyor.

HAYALİ PREMIER LİG Kariyerini hiçbir zaman planlamadığını söyleyen Still, gönlünde Premier League'in yattığını ise şu sözlerle anlatıyor: "İçimdeki çocuk bana Premier League'e gitme hayalimi sürdürmemi söylüyor. Football Manager'da her şeyi kazanmak için saatlerini, günlerini harcayan o çocuk, West Ham United'ın başına geçme hayalimi sürdürmemi söylüyor. Ben büyük bir West Ham hayranıyım. Ve bu benim için gerçekten rüya gibi olurdu. Hayallerime varmadan önce gitmem gereken çok yer var. O yüzden gerçek dünyada saatler harcamaya devam etmeliyim. Meydan okumaya hazırım!" dedi.