Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sanal medya ünlüsü Mika Raun gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Sanal medya ünlüsü Mika Raun gözaltına alındı

        Sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 18:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mika Raun gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!

        İstanbul Eyüpsultan'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, polisin adım adım ilerleyen çalışmasıyla kan donduran bir cinayete dönüştü. 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cesedi ise hâlâ bulunamadı. Habertürk muhabiri ...
        #Mika Raun Can
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık