Sanatçı dostları İlber Ortaylı'ya veda etti
Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son yolculuğuna uğurlanıyor. 13 Mart cuma günü vefat eden Ortaylı'nın anma törenine Demet Akbağ ve Candan Erçetin de katıldı
Giriş: 16.03.2026 - 13:43
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ortaylı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi.
Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek bizi mutlu ediyor ve acımızı dindiriyor" dedi.