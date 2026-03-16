        Haberler Magazin Sanatçı dostları İlber Ortaylı'ya veda etti

        Sanatçı dostları İlber Ortaylı'ya veda etti

        Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son yolculuğuna uğurlanıyor. 13 Mart cuma günü vefat eden Ortaylı'nın anma törenine Demet Akbağ ve Candan Erçetin de katıldı

        Giriş: 16.03.2026 - 13:43
        Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ortaylı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi.

        Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek bizi mutlu ediyor ve acımızı dindiriyor" dedi.

        Ortaylı'nın anma törenine müzisyen Candan Erçetin katıldı.

        Erçetin'in ardından usta oyuncu Demet Akbağ'ın da anma törenine katıldığı görüldü.

        Ortaylı, ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.

