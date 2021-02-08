"YOĞUN BAKIMDA ŞARKILAR SÖYLÜYORDU"

Sanatçının ikiz kardeşi Saliha Yavaş ise sevenlerine başsağlığı dileyerek, Hüner Coşkuner'in 10 aylık bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Yavaş, sanatçıyla beraber büyüdüklerini ve hiç ayrılmadıklarını anlattı. Saliha Yavaş, duygularını şöyle aktardı:

Her şeye hazırlıklıydı. 'Hayatımı güzel yaşadım, istediğim her şeyi gerçekleşti. Ölümden asla korkmuyorum, ölürsem beni ablamın yanına gömün' dedi. Her konuşmasında teselli ederek, geriye çekerdim o duygularını. Çok acı veren bir süreçti ama ben ona hep pozitif enerji vermeye mecburdum. İnanın bana ölümünden 2 gün önceye kadar yoğun bakımda şarkılar söylüyordu.

Yavaş, kardeşinin hayvanları çok sevdiğini, yaşlı ve çocuklara hürmet eden bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi.