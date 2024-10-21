'Sanatta Hayat Var' sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İVA Sanat, Hayat Holding ve Hayat Finans'ın sponsorluğunda 'Sanatta Hayat Var' adlı yeni bir proje hayata geçirdi.

Platformun ilk fiziksel sergisi, 17-27 Ekim tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen serginin açılışında konuşan İva Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın, projenin ilk etkinliğinde sanatın birleştirici ve ilham verici gücüyle buluşmak için bir araya gelindiğini söyledi.

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Aydın, İva Sanat'ın yeni nesil bir çevrim içi sanat galerisi olma hedefiyle yola çıktığını belirterek, "Bugün ise sanatçıların ve sanatseverlerin birbirlerine ilham verdikleri bir alan oluşturmayı temel alan bu misyonun somut bir yansıması olan 'Sanatta Hayat Var' projesi ile karşınızdayız. İva Sanat'ın dijital platformunda yer alan sanatçılarımızın ilk kez fiziksel olarak buluştuğu karma sergimiz, Türkiye'nin dört bir yanından tam 41 sanatçının birbirinden değerli eserlerini bir araya getiriyor" ifadesini kullandı.