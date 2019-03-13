Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına ilişkin, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Aksoy, Kocaeli Valiliğinde düzenlenen "Kocaeli İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Toplantısı"nda, "Burası Kocaeli Burada İş Var" sloganıyla yola çıktıklarını vurguladı.
Kocaeli'nin, Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sunan illerin başında geldiğini belirten Aksoy, "Geçtiğimiz yıl toplanan vergi gelirlerine baktığımızda Kocaeli, tahakkukta 4, tahsilatta 3. ve tahsilat oranında da 1. olan bir ildir. 13 organize sanayi bölgesinde 105 bini aşan çalışanıyla istihdama ve Türkiye ekonomisine katkı sunan bir ildir." diye konuştu.
Vali Aksoy, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına, Kocaeli olarak üzerilerine düşeni yapmayı amaçladıklarını belirterek, toplantıyı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile düzenledikleri toplantı sonrasında yeni istihdam seferberliği konusunda Kocaeli olarak üzerilerine düşeni yapabilmek adına düzenlediklerini söyledi.
O toplantıda ortaya çıkan "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganını, "Burası Kocaeli Burada İş Var" şeklinde değiştirerek Kocaeli ile paylaşmak istediklerini belirten Aksoy, "Geçen sene 70 bin istihdam gerçekleşti. 2019 yılı içerisinde 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da iş insanları ve sanayicilere seslenerek, "Kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları Türkiye'ye yatırım yapanlar oldu. Yarın da istihdam sağlayanlar ve yatırım yapanlar kazanacak." dedi.
Toplantıya, Kocaeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, OSB başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, sanayiciler ve iş insanları katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.