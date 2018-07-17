Sanayi üretim endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 arttı



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12, imalat sanayi sektörü endeksi %6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan sanayi üretimi bir önceki aya göre ise %1,6 azaldı



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,1 azaldı.



TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:







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