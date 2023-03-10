Sanayi üretiminde artış

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TÜİK ocak ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre ocakta sanayi üretimi yıllık yüzde 4.5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.7 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ocak 2023:



Sanayi üretimi ocakta aylık olarak ise yüzde 1.9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ocak 2023:

