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Haberler Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: "HGK-82 mühimmatı ilk kez bir İHA'dan atıldı"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: Her türlü hava koşulunda gece-gündüz kullanılabiliyor

Bayraktar Akıncı'dan ateşlenerek hedefi başarıyla vuran HGK-82'nin özellikleri paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli" ifadelerini kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82’nin (HGK-82) Bayraktar Akıncı’dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, “Hassas güdüm kitlerinin SİHA’larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek" dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar Akıncı, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Akıncı’nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

MİLLİ MÜHİMMATLAR TAM ENTEGRASYONLA ÇALIŞIYOR

Bakan Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını belirterek, “Milli Teknoloji Hamlesi’nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA’larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek.” İfadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA KULLANILIYOR

BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82’in mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını anlatan Kacır, “Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz.” dedi.

“SAGE’DE ÖNEMLİ PROJELER ÜRETİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bir başarıya daha tanık olduklarını belirterek, “Özellikle SAGE’de çok önemli projeler yürütüyoruz. Projelerdeki ilerlemeler göğsümüzü kabartıyor. Yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler Türkiye için oldukça önemli. Cumhuriyetimizin 100, TÜBİTAK’ın 60. Yılında bu gururla önemli başarılara imza atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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