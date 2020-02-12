Premier Lig devleri Manchester United ile Chelsea, Borussia Dortmund'da muhteşem bir sezon geçiren Jadon Sancho'yu transfer etmek için savaşıyor. Kırmızı şeytanlar, bu savaşta Mavileri saf dışı bırakmaya kararlı.

Chelsea, Pedro ve Willian’ın sene sonundaki olası ayrılışlarını düşünerek 19 yaşındaki oyuncuya gözünü çevirmiş durumda. İngiliz medyasına göre; Manchester United, bu transferde Chelsea'yi saf dışı bırakacağına inanıyor ve Sancho'yu tekrar İngiliz futboluna geri döndürecek. Manchester United’ın başkan yardımcısı Ed Woodward bu yaz transferde büyük harcama yapmaya hazır olduklarını (120 milyon pound) çoktan açıklamış olması Sancho'nun ManU'nun en en önemli hedeflerinden birisi olduğunun göstergesi.

2017 yazında Manchester City'den Borussia Dortmund'a transfer olan 19 yaşındaki Jadon Sacho, bu sezon 29 resmi maçta 15 gol atıp 17 asist yaptı.