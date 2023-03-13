2023 seçimlerine kısa bir süre kala sandık görevlisi olma şartları ve başvuru detayları gündeme geldi. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Sandık Kurulu Görevlileri belirlenecek. Sandık görevlisi başvurusu yapacak olanların ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor. İşte, 2023 Sandık görevlisi ücretleri, başvuru detayları ve şartları hakkında merak edilenler...