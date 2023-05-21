Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Seçimi tamamlandı ancak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek ikinci tur seçimi öncesi gözler "Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri ve ücretin hesaplara yatırılacağı tarihe dair güncel bilgiler...