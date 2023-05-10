Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi için sandık başına gidecek. Yurt içi ve yurt dışında milyonların oy kullanacağı Genel Seçimlere kısa bir süre kala sandık görevlisi ücretleri araştırması yoğunlaştı. Peki, sandık görevlisi ücreti açıklandı mı? 2023 sandık başkanı ve görevlisi ne kadar ücret alıyor? İşte konuya dair ayrıntılar...