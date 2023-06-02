Sandık görevlisi ücreti ve ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde görev alan sandık görevlilerin gözü "Sandık görevlisi ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak? " sorusuna çevrildi. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede kurulan 190 bin 736 sandıktaki görevliler oy dökümü ve oy sayımı gibi işlemlerde bulundu. Sandık görevlisi ücretleri bankalar aracılığıyla yatırılıyor. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri ve ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...