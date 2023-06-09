2023 Türkiye genel seçimleri sonrası sandık görevli ücretlerinin ne kadar olduğu ve ne zaman hesaplara yatırılacağı gibi sorular gündem olmuş durumda. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde olmak üzere iki kere gerçekleştirilen seçimlerin ardından sandık görevli ücretleri ile ilgili detayları derledik!